L' abbraccio dei tifosi a Dovby | ecco il capocannoniere dell' ultima Liga | VIDEO

(Di giovedì 1 agosto 2024) È il giorno di Artemk. L'attaccante ucraino,spagnola con la maglia del Girona, è sbarcato attorno alle 12 all'aeroporto di Ciampino accompagnato dagli agenti e dalla dirigenza giallorossa con Ghisolfi e Souloukou seduti a bordoo stesso aereo del centravanti, sorridenti dopo aver concluso positivamente la missione in Spagna. Ad accoglierlo oltre duecentosotto il sole cocente del primo giorno di agosto. Una giornata intensa perk che subito dopo l'arrivo all'aeroporto si è spostato alla clinica Paideia dove ha svolto le visite mediche di rito terminate poco dopo le 16.30 per poi recarsi a Trigoria per a firma del contratto e tutti ie contenuti social che il club pubblicherà all'annuncio ufficiale.