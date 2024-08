La Khelif? Il Pd fa a pugni con le donne | Boldrini-Zan ecco il peggio delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nelledegli scandali c'è una nuova specialità: l'ipocrisia del politicamente corretto. Sul podio è salito il nostro Pd, quello del ditino alzato e dell'ideologia woke,desinenze al femminile e della battaglia contro la destra sessista che se ne sbatte se una si vuole far chiamare sindaco o sindaca perché non è da una vocale in fondo a un sostantivo che si misura il rispetto e l'autorevolezza, casomai da atti concreti. Invece,che i nostri esponenti democratici, capeggiati dall'ex presidenta della Camera Laura, da tempo provano a convincerci che la parità di genere si ottiene partendo dal lessico e che la discriminazione è alla base della nostra società ancora maschilista e perdutamente arretrata nel percorso di consapevolezza del valore