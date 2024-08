Imane Khelif esulta per la vittoria contro Angela Carini | Ora punto all’oro L’allenatore sulle polemiche | Le danno forza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 agosto 2024) Festeggia l’algerinadopo lache le è stata assegnata dall’arbitro, dopo il ritiro dell’azzurra. L’atleta iperandrogina non ha commentato direttamente leche l’hanno coinvolta. Esclusa dalla Federboxe mondiale, l’algerina era stata ammessa alle gare invece dal Cio per le Olimpiadi di Parigi. «Ringrazio tutto il popolo algerino – ha detto– È la prima, spero di ottenere la seconda per essere certa della medaglia: poi,». LesuDifficile perignorare legià esplose prima dell’incon la 25enne napoletana. Le accuse di sfruttare il vantaggio legato agli alti valori di testosterone, però, l’avrebbero solo motivata di più.