Imane Khelif chi è l’atleta algerina intersex e non transgender

(Di giovedì 1 agosto 2024)è nata nel 1999 e ha 25 anni a Tiaret, in Algeria.non è propriamente una donna, bensì una donna con disordini nello sviluppo sessuale e. È stata una delle due atlete escluse dai Mondiali di boxe nel 2023 per non aver superato il ‘gender test’. Troppo alti i livelli di testosterone per la competizione di Nuova Delhi. Ora, invece, insieme alla collega taiwanese Lin Yu-ting compete nei Giochi Olimpici di Parigi 2024. A differenza dei mondiali, infatti, il Comitato olimpico internazionale ha dato il via libera alle due pugili che avevano già partecipato nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo.