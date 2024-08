Il Forte è in Promozione! Bresciani va al Pietrasanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Èper ildei Marmi 2015. Ora è ufficiale anche se l’avevamo già anticipato da settimane. Una prima volta storica la partecipazione al campionato di(seconda massima categoria regionale dopo l’Eccellenza) da parte del sodaliziomarmino nato nel 2015 e che ha poi strada facendo inglobato per la prima squadra quello che per anni era stato l’Atleticodei Marmi del presidentissimo Emiliano Ulivi. "Quello che ci siamo conquistati sul campo è diventato realtà" commenta proprio Ulivi, che nel frattempo stava già dando una costruzione alla squadra per lacon il direttore sportivo David Lupoli che ha lavorato benissimo fra tante riconferme importanti (su tutte quelle di capitan Lossi, di bomber Maggi, di Tedeschi, di Credendino e dei vari giovani di prospettiva) e mirati nuovi acquisti (Rocchiccioli in difesa e Scaranna in attacco).