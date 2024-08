Horizon dal flop a Venezia | le ragioni di un fallimento le ragioni di una rinascita

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 1 agosto 2024) C’è una parola che spesso accostiamo al cinema americano, al western o ai suoi derivati. Maverick. Un termine che ci fa venire alla mente Top Gun, o per i più adulti l’omonimo film con Mel Gibson e Jodie Foster, un western anni ’90 a sua volta ispirato a una serie tv anni ’60. La parola però ha un significato preciso, che di fatto è accostabile al cinema della frontiera: vuol dire capo di bestiame non marchiato, quindi che non appartiene a nessuno. Traslando il significato all’economia significa imprenditore indipendente, freelance, ma col tempo ha assunto la sfumatura di ribelle, cane sciolto, anticonformista.