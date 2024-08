Deriso e umiliato da chi non te lo aspetti | la storia di Joe Biden

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago – Joseph RobinetteJr non potrà mai più essere il presidente degli Stati Uniti d’America. Il sole per i democratici tornerà magari a splendere, ma nel frattempo Joeè out. Il 46º primo cittadino statunitense viene costretto a ritirarsi dalla corsa alla casa bianca, ma a che prezzo?di un “presidente pupazzo” e abbandonato, lapsus a parte, ha dimostrato per quattro anni scarsa adeguatezza in un ruolo istituzionale, ma anche di essere stato un “presidente abbandonato”. Per essere gentili. Possiamo fare riferimento alla sua caduta, ma qualcuno dirà che, oddio, “tutti cadono”. Oppure “tutti hanno i propri momenti out” potrebbe essere un altro pensiero.