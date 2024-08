Ddl sicurezza | Pd ' dittatura maggioranza impedito corretto esame parlamentare'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - Battaglia notturna a Montecitorio sul ddl. Laha imposto la restrizione dei tempi del dibattito, costringendo le opposizioni a interventi di 30 secondi su un provvedimento che non è in scadenza. “Il ddlè pericoloso e incostituzionale perché contiene forti restrizioni dei diritti”, hanno sottolineato dai banchi del Pd criticando fortemente le modalità dell'iter in commissione. “Forzature e tempi stretti che non possono essere accettati: il ddlnon è in scadenza”. I democratici hanno più volte ribadito che sottolineeranno oggi stesso al presidente Fontana alla ripresa dei lavori dell'aula quando accaduto stanotte in commissione.