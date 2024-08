Con Tier-Dott la sharing mobility diventa gratuita per gli abbonati al trasporto pubblico di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 1 agosto 2024) Arriva adun’iniziativa volta a promuovere l’uso combinato dele della, per una mobilità sempre più sostenibile e integrata. Grazie all’accesso ai fondi di Regione Toscana, infatti, gliad Autolinee Toscane potranno ora usufruire di passgratuiti, facilitando così gli spostamenti in città con mezzi alternativi all’auto privata. Questa novità nasce alla fusione dei due operatori della micromobilità in condivisione, grazie alla quale gli utentidihanno recentemente assistito alla transizione del servizio di monopattini insotto il marchio. Questo cambiamento consente di accedere a una flotta ancor più ampia di monopattini e biciclette elettrici in 18 città di tutta Italia.