Comincia l’atletica in pista la scherma vuole gioire ancora | la presentazione del day 7

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’Italia delle Olimpiadi si affaccia a venerdì 2 agosto dopo un primo del mese dalle mille emozioni. La delusione della marcia si è trasformata in gioia incontenibile per kayak e judo, passando dall’argento bello ma amaro del fioretto. Si entra sempre più nel vivo dei Giochi di Parigi, dove sono pronte a partire le gare di atletica allo Stade de France. Non ètempo di medaglie per gli azzurri (l’unica finale prevista è la 10.000 metri maschile), ma sono tante le batterie e le qualificazioni a rappresentanza italiana. In mattinata Zaynab Dosso si giocherà la qualificazione nei 100 metri donne, mentre nel pomeriggio fari puntati sul lancio del peso, dove Leonardo Fabbri darà un’assaggio di quello che potremo vedere nei prossimi giorni. Gli appuntamenti sono tantissimi: dalla 4×400 mista alle lunghe distanze, passando per il lancio del disco.