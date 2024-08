CM com – Milanmania | progressi evidenti rispetto al passato ma la squadra è incompleta Su Liberali niente scherzi | non va ceduto|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 1 agosto 2024) 2024-08-01 11:15:00 Fermi tutti! Anche la vittoria per 1-0 con gol di Chukwueze nella notte contro il Real Madrid ha lasciato sensazioni positive. Sottolineo il termine sensazioni: non sono sentenze, ma primi elementi da analizzare che ti lasciano comunque un giudizio, seppur parziale, ma importante. Il Milan sta cambiando, sta cambiando pelle, ha un’idea di gioco fin qui ben definita e diversaa quella spregiudicata e confusionaria dello scorso anno di Pioli. Fonseca, piano piano, sta facendo ricredere almeno una fetta del popolo rossonero che era scettico, sottoscritto in primis, e non lo voleva al Milan. Il campo, quello vero, sarà quello del Campionato, della gare ufficiali, della Champions: ma nel frattempo bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e sottolineare come il tecnico stia piacevolmente sorprendendo.