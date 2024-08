Civitavecchia camion si ribalta | il carico di pomodori invade le carreggiate

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 1 agosto- Alle ore due e trenta i Vigili del fuoco disi sono portati sulla strada provinciale 7d prima del ristorante Tramontana dove uncon rimorchio contenentesi èto,ndo le due. I Vigili sono prontamente intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l'area. Il conducente delè uscito autonomamente illeso dal proprio veicolo. I vigili sono rimasti fino alle ore sei di questa mattina per fornire illuminazione ai carabinieri. La circolazione è stata dirottata sulla braccianese: si aspettava una ditta esterna che provvedesse alla rimozione del veicolo.