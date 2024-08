Capitan America | Brave New World Tim Blake Nelson e Giancarlo Esposito condividono dettagli sui loro personaggi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

Non abbiamo più visto il Samuel Sterns di Tim dalla sua trasformazione in Il Leader durante gli ultimi momenti de L'incredibile Hulk del 2008. Tuttavia, farà il suo atteso ritorno nel prossimo febbraio in Captain New. Parlando con GamesRadar+ al San Diego Comic-Con dello scorso fine settimana, l'attore ha condiviso la sua eccitazione per l'ingresso nel franchise di, prima di confermare che il Leader "non è stato con le mani in mano" dall'ultima volta che lo abbiamo visto. Nonostante i piani per portare in vita l'iconico cattivo di Hulk con effetti pratici, ha accennato fortemente a un'interpretazione accurata del cattivo nei fumetti. "Si può andare a vedere nei fumetti per capire cosa abbiamo in mente", ha detto.