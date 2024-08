Benevento ok alla perizia per il restauro del Monumento Epitaffio lungo la Via Appia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha dato via libera stamanetecnico-esecutiva per ilestetico e conservativo del, ubicatola Via. “Recuperare la bellezza e il valore storico di questo– spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello nell’illustrare i contenuti del provvedimento – è stato un preciso indirizzo politico del sindaco Mastella che oggi appare ancora più lungimirante dopo l’ingresso della Regina Viarum nel patrimonio Unesco. Il, di grande importanza simbolica perché segnava il punto di confine tra lapontificia e il Regno di Napoli, recupererà l’antico splendore.