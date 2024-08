Alice Bellandi oro nel judo | Un sogno E festeggia baciando la fidanzata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Laka italianaha trionfato nella categoria dei 78 kg, portando a casa una preziosa medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi. La venticinquenne di Brescia ha sconfitto in finale l’israeliana Inbar Lanir, aggiudicandosi la vittoria grazie a un waza-ari e alla squalifica per shido della sua avversaria.è la seconda italiana a vincere l’oro olimpico nel, dopo Giulia Quintavalle nel 2008.Leggi anche: Parigi 2024, anche JK Rowling attacca: “Carini-Khelif? Maschio sul ring, brutale ingiustizia” Un percorso di successo, con la quale si è congratulata anche la premier Giorgia Meloni, ha mostrato una determinazione inarrestabile per tutta la giornata, culminata con la finale all’Arena Champ-de-Mars, proprio all’ombra della Tour Eiffel.