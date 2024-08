Alexia e la nuova versione di ‘Uh la la la’ a Tomorrowland | Non era musica ‘mordi e fuggi’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 1 agosto 2024)approda sul main stage delcon unadi Uh la la la, realizzata insieme alle Nervo. È la prima donna italiana ad esibirsi live su quel palco e l’emozione non poteva non farsi sentire. «È stato bellissimo e travolgente. – ci dice subito – Anche se credo di aver percepito il 10% del, come un visitatore. L’atmosfera è meravigliosa. È tutto bello, soprattutto i volontari con divise che mi hanno stupito. Ovviamente c’è stato l’impatto emotivo quando sono salita sul palco, ma non mi sono minimamente posta il problema di essere riconosciuta o di piacere. Mi son detta Salgo su quel palco e saluto tutti. Poi ho fatto ciò che so fare ed è andata alla grande. L’emozione più bella era vedere le bandiere italiane avvicinarsi». Un set iconico con le Nervo, le due DJ australiane che – insieme ad– hanno rivisitato la hit del 1997.