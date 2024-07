Yellowface

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "L’industria editoriale sceglie il suo cavallo vincente – qualcuno che sia abbastanza attraente, giovane e fico e ma sì, dai, visto che lo pensiamo tutti tanto vale dirlo: abbastanza diverso – e ci investe soldi e risorse a volontà. Athena – una bellissima donna bianca, vagamente queer, internazionale quanto basta e laureata a Yale – è stata scelta dai Poteri Forti. Quanto a me, ho capelli e occhi castani, mi chiamo June Hayward e vengo da Philadelphia, e posso anche lavorare sodo o scrivere meravigliosamente bene, ma non sarò mai Athena Liu”. Il punto però, forse, è che June non scrive meravigliosamente bene o, almeno, non quanto scrive Athena. Anzi, scriveva.