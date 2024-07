Storia naturale della distruzione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le catastrofi sono il punto in cui gli uomini, da quella che hanno creduto essere la propriadi soggetti autonomi, cadono nello stato di oggetti di un processo ciclico e inesorabile. Questo l’insegnamento, sottolineato anche dal titolo scelto dall’editore, che l’autore trae sotto l’impressione e per l’accumulo delle rovine esaminate occupandosicampagna di annientamento condotta dai bombardieri alleati sulla Germania nel 1943-1945. In questa serie di lezioni, Sebald muoveva – era il 1997 – da una vistosa mancanza: nel Dopoguerra quasi nessuno aveva nelle patrie lettere tentato di descrivere questa esperienza, coerentemente con il silenzio generale osservato dai tedeschi circa l’entitàdevastazione e dei lutti subiti dalla popolazione civile (ammutolimento analogo a quello dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki).