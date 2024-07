Sale operatorie chiusure nella norma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Riaprite ledell’ospedale dal primo settembre e non dal 30". Il consigliere comunale del Pd, Cesare Magalotti (primario del reparto di Senologia) ha ribadito in Consiglio comunale tutte le sue preoccupazioni sulla riduzione dell’attività delleal Santa Croce. "Le misure estive adottate dall’Ast – ha replicato il sindaco Luca Serfilippi – sono state pianificate per minimizzare l’impatto sui pazienti e consentire le ferie del personale. Letorneranno pienamente attive dal 2 settembre". L’ordine del giorno firmato da Pd, In Comune, Fano Cresce e La Fano che vogliamo è stato respinto dalla maggioranza: a favore si è espressa solo la minoranza, compreso il M5S. Il sindaco ha ringraziato Magalotti per il suo operato di medico ma ha bocciato le sue dichiarazioni da consigliere comunale d’opposizione come "parziali e frammentarie".