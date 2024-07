Risse organizzate tra ragazzini | 500 identificati nel Triestino

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - Sono cinquecento il numero deinella cittadina di Muggia, ma anche in alcune piazze di Trieste poco distanti dal centro, dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Polizia locale nella massiccia operazione di pattugliamento del centro cittadino e delle spiagge per arginare, pestaggi, atti di bullismo e di vandalismo e fenomeni da fightclub, avvenuti in questi ultimi tempi. Lo riporta Il Piccolo di Trieste che da tempo segue queste vicende. Tra questi adolescenti gruppi che si incontrano con l'intenzione non solo di far baldoria, ma pure per picchiarsi. È l'ultima moda, come documentato da alcuni video che girano sugli account di questi minorenni: ritraggono ragazzine mentre si prendono a schiaffi, pugni e calci. Lo fanno per soldi: nel senso che i coetanei attorno, per poter assistere devono pagare.