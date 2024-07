Risse e bivacchi in spiaggia | Al mattino troviamo un disastro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Lettini bruciati, ombrelloni spaccati, bottiglie di vetro rotte, mozziconi di sigarette e sporcizia ovunque. Questo è lo "spettacolo" a cui quotidianamente devono assistere i gestori di Bagni Irene di via Nazario Sauro, quando la mattina arrivano nel proprio stabilimento. A causare questa situazione, come spiega la titolare Raffaella Raffaelli, sono gruppi di giovani che durante la notte entrano in. "Quando ci presentiamo la mattina sembra ci siano state le invasioni barbariche – dice –. Si tratta di una situazione che ormai va avanti da anni e che durante lo scorso weekend si è ulteriormente aggravata, visto che proprio qui sabato si è consumata anche una rissa tra giovani, in cui si lanciavano lettini ed ombrelloni ed è dovuto intervenire anche il 118".