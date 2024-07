Precipita un deltaplano a Montemezzo | due feriti uno è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31 luglio 2024 – Allarme per un incidente in, paesino nella zona dell’Alto Lago. Poco dopo le 13.20 il velivolo sarebbeto all’Alpe Piazza, area utilizzata per il decollo delle “vele”. La zona dell’incidente è piuttosto impervia: difficili le operazioni di soccorso. Isarebbero due, il pilota e il passeggero. Uno dei due sarebbe in. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dei comandi provinciali di Como e Sondrio. Con loro anche una squadra del Soccorso Alpino e l’elicottero, partito dal capoluogo valtellinese. Difficile, al momento, fare ipotesi sulle cause dell’accaduto. L'intervento di soccorso nel primo pomeriggio era ancora in corso.