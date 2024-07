Per Siena Jazz ’Frontal + 1’ con stelle sul palco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il grandetorna in Piazza Provenzano, questa sera (ore 21,40 ingresso libero), protagonisti grandi nomi come Dan Zinzelman e Reiner Baas, gli italiani Simone Graziano e Gabriele Evangelista, oltre allo special guest Ben Van Gelder. Questa la magia vincente del, grandi docenti al pomeriggio mentre la sera artisti che tornano ad essere. L’appuntamento si chiama+ 1’ e mette insieme arte e musica, visto lo scenario e gli strumentisti proposti. Fra i protagonisti della serata, ecco alcuni nomi deldi oggi e di domani, che riesce a stare in equilibrio fra tanti spunti che fanno tendenza. Ecco il sax tenore di Dan Kinzelman, proviene dalla grande scuola americana. Con lui il pianoforte di Simone Graziano, fra i più affermati maestri delle ultime generazioni italiane, e la chitarra di Reiner Baas.