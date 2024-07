Parigi 2024 fuga dal villaggio olimpico

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Le Olimpiadi disono cominciate da meno di una settimana ed è già polemica per le condizioni del. Molti atleti stanno protestando per le lunghe code alla mensa; le camere scomode, i servizi che lasciano a desiderare. In tanti stanno addirittura lasciando il, il che solleva preoccupazioni anche sul fronte della sicurezza e del benessere degli sportivi durante i Giochi. Uninospitale? Ildiè stato progettato per ospitare gli atleti, offrendo loro comfort e sicurezza. Tuttavia, diverse segnalazioni indicano che molti di loro si stanno lamentando delle condizioni di vita. Alcuni parlano di problemi con le strutture, come letti scomodi, cibo di scarsa qualità e servizi igienici non adeguati. Altri atleti hanno espresso preoccupazioni per la sicurezza, citando episodi di furti e intrusioni non autorizzate.