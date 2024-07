PA Media e dpa aumentano l' investimento strategico in Alliance News e superano il 20%

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) LONDRA, 31 luglio 2024 /PRwire/Due tra le più importanti società nell'ambito deieuropei hanno aumentato le loro partecipazioni in, agenzia di stampa con sede a Londra che fornisce notizie finanziarie in tempo reale su scala globale. PAGroup, società controllante di Press Association, agenzia di stampa nazionale per il Regno Unito e l'Irlanda, e l'agenzia di stampa tedesca dpa (Deutsche Presse-Agentur) hanno aumentato la loro partecipazione combinata a poco più del 21% (10,68% ciascuna), da poco meno dell'8% (3,86% ciascuna). Sia PAche dpa prenderanno posto nel consiglio diappositamente ampliato.fornisce quattro distinti servizi di notizie per professionisti della finanza e investitori privati.