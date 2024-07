Olimpiadi Errani-Vavassori fuori nel doppio misto | battuti da Schuurs-Koolhof 6-7 6-3 11-9

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024)nelda7-6, 3-6. Si conclude qui la spedizione dineldelledi Parigi. Nei singolari eliminati entrambi, il tennis si aggrappa a Musetti che oggi ha sconfitto Fritz e si giocherà i quarti di finale e alfemminile-Paolini. Sconfitta amara nei quarti di finale delper Andreae Sara. Il rimpianto è per il match point avuto a disposizione degli italiani nel match tie-break e non sfruttato.resta in corsa nelfemminile insieme a Jasmine Paolini: domani affronteranno Boulter/Watson o Haddad Maia/Stefani., Musetti ai quarti di finale Musetti ha battuto Fritz in due set 6-4, 7-5 e avanza ai quarti di finale. Lorenzo è l’unico tennista italiano ancora in corsa nel torneo di singolare delledi Parigi.