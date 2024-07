Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ieled e Tfal sono solo due bambini. Tfal è affamato, non mangia da diversi giorni; Ieled comincia ad avere fame.Immagine creata da Sara Cimarosti. Senza titolo, tecnica digitale. Dettaglio. TFAL Da dove salti fuori tu? IELED Mi hanno mollato. TFAL Non devi stare qua. IELED Si sono dimenticati di me. TFAL Chi? IELED Mio cugino e i suoi amici. Sono grandi. TFAL Siete delle teste di cazzo! IELED Scusa. TFAL Scusa che? IELED Non lo so. TFAL E perché tremi? IELED Scusa TFAL Ancora! Chiedi scusa, perché?! IELED Non lo so!!! TFAL Almeno lo sai dove ti trovi? IELED No. TFAL No. Ma l’avrai sentito migliaia di volte, non fate altro che pronunciare il nome di questo pezzo di terra. Un sogno IELED Mia madre mi viene a prendere fra un po’. TFAL Certo! E’ già in cammino.