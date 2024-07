Non esiste una nuotatrice giapponese di nome Yokasi Maogo alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il 28 luglio 2024 su Threads è stata pubblicata una foto di unacon una didascalia in sovrimpressione dove si legge che la donna sarebbe un’atletadi» ripresa durante la gara dei 100 metri farfalladi. L’immagine è accompagnata dal seguente commento dell’autore del post: «Immagina di essere unaolimpica e di chiamarti così». Il post fa riferimento alla frase in spagnolo «yo casi me ahogo», che in italiano significa «sono quasi annegato». Laavrebbe quindi unche in spagnolo significa che sta per affogare. Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. Nonunacon ildi «» che partecipadi