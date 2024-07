Napoli-Brest 1-0 Raspadori firma il poker di successi in amichevole Ancora out Osimhen

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Castel di Sangro, 31 luglio 2024 – E sono quattro: nel suo cammino estivo ilvincee, soprattutto, convince. A cadere stavolta allo Stadio Teofilo Patini è il, steso da una gemma dinel contesto di un test dominato in lungo e in largo dagli azzurri, che hanno anche colpito un palo con uno scatenato Kvaratskhelia. Non sono mancati i brividi dietro, con Meret a indossare un paio di volte il mantello per mantenere inviolata la porta dei suoi in estate. E così è: ilcontinua a non subire reti anche ora che il livello degli avversari comincia ad alzarsi. Considerando la disastrosa annata della retroguardia, il dato non è da poco, seppurda relegare al calcio di luglio e al peso molto relativo che può avere.