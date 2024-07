Megan Thee Stallion si esibisce per Kamala Harris durante il comizio di Atlanta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024)è stata la protagonista dell’apertura deldiad: la rapper ha anticipato l’intervento della Vice Presidente regalando ai presenti un medley dei suoi successi., il supporto perDopo Beyoncè, che ha concesso i diritti alla vice presidente del suo brano Freedom con il quale si è presentata al popolo americano dopo il forfait di Biden, divenuto la colonna sonora della sua corsa alla Casa Bianca,conquista il sostegno di un’altra importante artista della scena musicale che per lo show in Georgia, che ha scelto un tailleur blu elettrico con camicia bianca ed un cravatta rigorosamente blu: “Sono felicissima di essere qui, siamo qui per fare la storia con il primo presidente donna. Il primo presidente nero donna”.