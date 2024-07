Lufthansa dimezza utili trimestre vara ristrutturazione 2

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nelle attese sul terzospiega poi di attendersi che i rendimenti vedranno un calo percentuale a una cifra rispetto ai livelli del 2023 e che i costi unitari aumenteranno in modo analogo. "La crescita della capacità di mercato ha intensificato la pressione sui prezzi per le compagnie aeree passeggeri, causando un calo dei rendimenti - afferma il ceo e presidente Charsten Spohr nella lettera al board che introduce la relazione semestrale -. Inoltre, gli scioperi nel primodel 2024 e gli aumenti dei costi correlati all'inflazione hanno influenzato negativamente i guadagni delle compagnie aeree passeggeri e diAirlines in particolare. Come parte del programma per garantire efficienza e guadagni,Airlines ha annunciato misure in risposta al difficile contesto di mercato e all'aumento dei costi".