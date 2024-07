LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Verniaiev in testa bagarre totale Abbadini per la top-10

Leggi tutta la notizia su oasport

19.15 Orae Kovtun alla sbarra. Xiao, Oka, Jarman, Zhang e Fraser alle parallele pari insieme ad Hashimoto.alla sbarra. 19.12 L'ucraino Olegè al comando dopo quattro rotazioni con il punteggio di 57.766. Alle sue spalle il connazionale Illia Kovtun (57.632), poi il cinese Ruoteng iao (57.232) e il giapponese Shinnosuke Oka (57.322). Abbiamo quattro ginnasti in mezzo punto, poi ci sono il britannico Jake Jarman (56.932) e il cinese Boheng Zhang (56.666). Yuminundicesimo con 55.498, Mario Macchiati 22mo con 53.865. Daiki Hashimoto è nono con 55.765, si fa difficile per il Campione del Mondo. 19.08 Hashimoto timbra 14.766 alla tavola, rimonta poco o nulla. Ci avviciniamo alla conclusione della quarta rotazione, Macchiati 13.166 alla sbarra. 19.07 Ruoteng Xiao alza l'asticella con 14.833.