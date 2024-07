LIVE Canottaggio Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Comini e Codato a caccia di un pass per la finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36 Ai 500 metri la Croazia è in testa con 0.26 di vantaggio sulla Svizzera. Perdono contatto gli americani. 10.35 Ottima partenza della Croazia. Tutte le nazionali sono però sulla stessa linea. 10.34 Partiti! Iniziata la prima semidel duo senza maschile. 10.33 Sono pronte in partenza le 6 imbarcazioni che si affronteranno nella prima semi. 10.32 Questa la start list della prima semidel due senza maschile: 1 USA Stati Uniti d’America 2 LTU Lituania 3 CRO Croazia 4 ESP Spagna 5 RSA Sud Africa 6 SUI Svizzera 10.29 L’Italia è al via anche della semidel doppio maschile pesi leggeri. Stefano Oppo e Gabriel Soares andranno adelper ladalla corsia 4 della seconda semi. 10.26 Nel due senza maschile l’Italia cercherà l’accesso allaA.