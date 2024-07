L’incomprensibile piagnisteo per la rimozione del ragionier Mazzotta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Al direttore - Giovanni Malagò ha proposto al Cio di cambiare le regole della scherma alle Olimpiadi: si vince alla quattordicesima stoccata.Michele Magno Coincidenze che fanno tentennare anche noi anti complottisti. Per dire: l’arbitro video della finale di Filippo Macchi è lo stesso dell’eliminazione di Arianna Errigo. In entrambi i casi, la gara è stata decisa all’ultima stoccata. In entrambi i casi, l’ultima stoccata è stata controversa, non chiara. In entrambi i casi, la controversia è stata risolta dall’arbitro sudcoreano Suh Sang Won contro l’Italia. Unico alibi: uno dei due arbitri, nella finale di Macchi, era di Taiwan, e immaginare che un arbitro taiwanese faccia carte false per far vincere una medaglia a un atleta cinese forse è un po’ troppo.