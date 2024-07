L’Edilizia Marchetti fa 60 anni Di padre in figlio dal 1964 | Una famiglia per i nostri clienti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Una storia imprenditoriale familiare lungimirante e umile, che continua da 60. Si tratta del, che vede come pioniere e fondatore Pietro, classe ’36, che ancora oggi dirige la sua azienda divenuta punto di riferimento nella vendita di materiali e manufatti edili. Le origini ci riportano a un diciassettenne Pietro, che inizia a lavorare con lo zio in campagna divenendo pratico con i trattori, poi il sogno di diventare un vigile del fuoco e si arruola come volontario per la leva a 18, al termine il ritorno a Ferrara. Da qui alcuni lavori nel commercio delle mele, autotrasportatore, poi la svolta: "Ero davanti ad un bar – dice – e un sergente in pensione mi propose di andare a lavorare da lui. Accettai facendo l’operaio per un periodo e poi decisi di fare il grande salto acquistando questo magazzino edile in via Recchi.