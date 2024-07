FestAmbiente 2024 | l’ingresso sarà gratuito per tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Anche quest'anno,, la rinomata manifestazione dedicata all'ecologia e alla sostenibilità organizzata da Legambiente, aprirà le sue porte gratuitamente. Questa straordinaria iniziativa, che da anni attira migliaia di visitatori da tutta Italia, si terrà dal 7 all’11 agostonella splendida cornice di Rispescia, in provincia di Grosseto, in località ENAOLI, a pochi passi dal Parco della Maremma. Considerato uno deglipiù importanti nel panorama delle manifestazioni eco-sostenibili in Italia, il festival nazionale dell’associazione del cigno verde è nato con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali e di promuovere uno stile di vita più rispettoso dell'ecosistema, affermandosi punto di riferimento percoloro che hanno a cuore il futuro del nostro pianeta.