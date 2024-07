Festa a Motta attesa per l’arrivo di Daniele De Martino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa frazione di, nel comune di Sant’Angelo a Cupolo, si prepara per lain onore della Madonna della Neve che si terrà nei giorni 3, 4 e 5 di agosto. L’organizzazione ha messo in piedi un cartellone di eventi capace di poter attirare tante persone nella frazione del piccolo comune sannita. Il clou il 4 agosto con il concerto diDe, neomelodico protagonista di una delle canzoni più ascoltate di qualche anno fa, ‘Bella bionda’. Concerto completamente gratuito in Piazza della Repubblica. Il giorno successivo, sempre nella stessa location, toccherà a Nino Esposito e Julia Del Gaudio per un nuovo tuffo nei grandi classici e nelle nuove sonorità della musica partenopea.