F1 | Giro di boa tutti contro Max

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La F1 va in vacanza, nel classico mese in cuisono in pausa estiva. La prossima gara prevista è venerdì 23 agosto con il Gp d’Olanda La F1 va in vacanza, nel classico mese di pausa estiva. In pista si ritornerà venerdì 23 agosto con il Gran Premio d’Olanda. Il padrone di casa e campione del mondo Max Verstappen, dovrà cercare vendetta. Gli ultimi tre Gran Premi sono stati un incubo e gli ultimi due addirittura giù dal podio. Il bottino ottenuto da Max nella prima parte di stagione lo mette al riparo da rischi mondiali. Il vantaggio sul secondo in classifica è decisamente importante, 78 punti sul sorprendente Norris e 100 sul ferrarista Leclerc. La RedBull però nell’ultima fase della stagione, non è più la monoposto più veloce in pista. Il disastroso rendimento di Perez, confermato alla ripresa del mondiale, conferma che la monoposto austriaca è in difficoltà.