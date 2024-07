Dionigi | Brescianini ha qualità e quantità

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Davide, ex calciatore ed allenatore ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso di “Radio Goal” ha parlato del giovane. Il Napoli è fortemente interessato al calciatore ex Frosinone.ne ha parlato in chiave tattica nello schieramento che potrebbe adottare Conte. Cosìalla radio: “? Conte farà il 3-4-2-1, ma bisogna capire che caratteristiche dovranno avere i due mediani. C’è anche chi gioca con due mezz’ali, dipende molto dall’idea di gioco che ha il tecnico.verrebbe snaturato se giocasse dietro la punta, oggi sarebbe perfetto nei due mediani. Lui ha. Quando venne a Cosenza da noi aveva poco mercato, lo volli fortemente ed ebbi ragione. Certo, Napoli non è Frosinone e troverà giocatori di un altro livello, però per me per gli azzurri sarebbe un grande colpo.