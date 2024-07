Dicono che Biden dicono sia diventato più alto dopo le cure Covid Riotta sconvolge lo studio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Kamala Harris rimonta pesantemente nei sondaggi e la campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca negli Stati Uniti entra sempre più nel vivo. Il candidato repubblicano, Donand Trump, ha dichiarato di essere disposto ad un nuovo dibattito televisivo con l'avversaria, purché questo avvenga prima dell'inizio del voto anticipato, che a metà settembre riguarderà alcuni Stati chiave, come la Pennsylvania. Trump, inoltre, vuole tenere l'incontro su Fox News e non sulla ABC. Trump sostiene che sarà più facile dibattere contro la Harris, perché non ha la stessa base di Joe, la cui sostituzione in campagna elettorale è stata, a suo dire, un colpo di Stato del Partito democratico.