Da Pedro di Raffaella Carrà a I p’ me tu p’ te di Geolier | i brani degli artisti italiani più ascoltati all’estero

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 31 luglio 2024) I dati svelati oggi da Spotify circa la circolazione della musica italianaappaiono entusiasmanti. Il fatto che quasi il 50% di tutte le royalties generate daglisulla piattaforma, la principale per misurare i dati della discografia, nel 2023 provenivano da ascoltatori fuori dall’Italia dimostra che anche il nostro paese, a tutti i livelli, da chi la musica la fa a chi la musica semplicemente la ascolta, sta sviluppando un approccio alla materia più internazionale, in linea con gli standard stranieri. Già perché questa distinzione così netta tra musica italiana e musica non italiana è un vezzo tutto nostro, così strettamente legati come siamo alla nostra lingua e alla nostra tradizione.