Corruzione all’Asp di Messina c’è anche il deputato Fi Calderone I pm | Posti di terapia intensiva per accrescere consenso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un’inchiesta perdicoinvolge il capogruppo di Fi in commissione Giustizia alla Camera, Tommaso(nella foto), e l’ex assessore alla Sanità siciliana, il meloniano Ruggero Razza. È stato infatti notificato dalla procura diun avviso di conclusione delle indagini per 5 persone, tra cui, oltre i due politici, il segretario particolare di, Alessio Arlotta, e l’ex commissario straordinario dell’Asp di, Bernardo Alagna. Un’indagine partita già nel 2020 in pieno periodo Covid per la quale la procura diaveva già chiuso le indagini lo scorso gennaio. Fino ad allora, secondo l’accusa, il forzista, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, avrebbe fatto pressioni per la nomina prima a direttore sanitario e poi a commissario straordinario di Alagna.