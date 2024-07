Controlli a tappeto della polizia locale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il tema sicurezza e ordine pubblico è arrivato ieri sera in consiglio comunale data la situazionemalamovida che sta preoccupando, soprattutto, la località di Milano Marittima. Intanto, durante lo scorso fine settimana, ladi Cervia ha effettuato numerosisul territorio per garantire la sicurezza di turisti e residenti. Da venerdì a lunedì, tutto il personale disponibile, sia di ruolo che stagionale, è stato impiegato in vari servizi a bordo di veicoli, a piedi, sull’arenile e in abiti civili. Nel contestocircolazione stradale, sono stati eseguiti cinque interventi per incidenti stradali, di cui tre con feriti di lieve entità. Sono state accertate numerose sanzioni al codicestrada per violazioni relative alle soste e alle norme di comportamento.