Constantine 2 | un aggiornamento sul sequel del film con Keanu Reeves

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’idea di undiè sempre stata nell’aria, in seguito alla sua uscita nel lontano 2005. Ora sembra finalmente realtà e ci stiamo avvicinando sempre di più a2. Infatti, Akiva Goldsman, produttore del primo, ha rilasciato un incoraggianteper tutti i fan. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Confermato ufficialmente quasi due anni fa,2 sembrava esser finito per l’ennesima volta in un limbo produttivo, senza alcun tipo di. A riportarci speranza, però, è Akiva Goldsman, produttore del primo capitolo e sceneggiatore del secondo. Durante un’intervista a Collider, al San Diego Comic-Con 2024, riguardo l’atteso, Goldsman ha dichiarato che: “Sta procedendo bene. Sto scrivendo la sceneggiatura. È buona. Spero di riuscire a completarla presto in modo da farla leggere ai miei colleghi”.