Chi ha stomaco vada a leggersi le testimanianze dei mercenari in Dialoghi infami

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) “Non ho mai avuto problemi nell’uccidere essere umani, di più nell’uccidere animali per poi mangiarli, al che sono diventato vegetariano e penso che andrò oltre, diventando vegano come lo fu Hitler”. A parlare è Bruno Freddi Vagnoni, detto il Ricercato, uno deia cui dà voce Gian Ruggero Manzoni in “” (Medusa). Un libro spaventoso perché gli altri interpellati raccontano pure di peggio. Francesco Pullano, il Serio: “Quando secco uno è come sparassi in un quarto di bue o in un maiale morto”. Yair Klein, l’Ebreo: “Questa guerra fra noi e loro finirà solo quando o l’ultimo ebreo o l’ultimo palestinese sarà morto. Altre soluzioni non ne esistono”. Potrei continuare ma alcuni episodi fatico a riportarli, chi hala testimonianza di Thomas Chittum, l’Ariano Davvero non so se consigliarlo questo libro ma di sicuro è importante. Fa riflettere.