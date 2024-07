Bertelli pigliatutto a San Francesco Acquistato il quarto fondo in piazza dal patron di Prada

Leggi tutta la notizia su lanazione

Arezzo, 31 luglio 2024 –. Non si ferma il Patrizio immobiliarista che mette a segno un nuovo acquisto inSan. Ildiha infatti appena comprato ilcommerciale dell'House of Poke che si è spostato lasciando liberi i locali. Si tratta così della quarta pedina mangiata inSan. Nella scacchiera dell'imprenditore sulla stessac'è anche ildella ex Farmacia del cervo con cui l'ultimo locale acquisito confina e si ricongiunge sul retro, nella parte che si apre su via Carducci, ma non solo.proprio a Sanaveva già rilevato il Caffè dei Costanti, ancora chiuso e in attesa di trovare un gestore e lo storico ristorante la Buca portato a nuova vita proprio dalla sua gestione e presto dotato anche di giardino estivo grazie all'acquisizione di spazi esterni adiacenti al locale.