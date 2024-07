Amazon Prime Video | tutte le novità di agosto 2024!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sarannolenel catalogo film e serie TV dipreviste perSiamo ormai arrivati all’ultimo, torrido, mese di quest’altrettanto calda estateè ufficialmente alle porte e, come ogni mese, i cataloghi dei vari servizi in streaming disponibili si aggiornano con tantee qualche saluto qua e là. Fra questi c’è anche, ovviamente,, che vede arrivare alcune nuove serie TV e una manciata di film. Dobbiamo però prepararci anche a salutare una fetta di contenuto, fra cui le quattro stagioni complete di S.W.A.T.