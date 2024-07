Alluvione in Valpaghera danni all’acquedotto Residenti riforniti con l’autobotte dei pompieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CETO (Brescia) Inl’ennesimo evento alluvionale ha causatoingenti. Niente acqua in paese, poiché l’esondazione del torrente Palobbia ha causato il crollo del Put del Sa, che ha danneggiato l’acquedotto. Dopo il sopralluogo effettuato l’altro ieri, ieri la società Zenti ha iniziato i lavori di pronto intervento, finanziati dalla Regione per un importo di 100mila euro. Si provvederà all’asportazione delle piante schiantate, alla realizzazione di un by-pass per ripristinare il funzionamento dell’acquedotto e alla creazione di un guado nel torrente per consentire la riapertura provvisoria della viabilità. Per far fronte al danneggiamento dell’impianto di distribuzione dell’acqua, i vigili del fuoco stanno effettuando un servizio di rifornimento al paese, utilizzando un’autobotte da 24mila litri.