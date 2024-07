Al lago di Quarto ora l’invaso è più vicino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Scoppia la polemica tra FdI e Verdi sulla realizzazione deldeldi, posto tra i comuni di Sarsina e di Bagno di Romagna. In realtà sono due gli invasi, opere fondamentali anche per la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nella provincia di Forlì-Cesena dall’ordine del giorno presentato dalla parlamentare romagnola di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, e poi approvato, al Dl Infrastrutture. "Si tratta – spiega la deputata – di due invasi particolarmente strategici per il nostro territorio, il primo nelditra il Comune di Sarsina e di Bagno di Romagna e l’altro a Pieve Salutare nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.