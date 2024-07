WWE | A pochi giorni da SummerSlam Damian Priest schianta Gunther

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 luglio 2024) È arrivata la settimana die sta per arrivare, sabato nella nottata italiana, la grande occasione perper diventare per la prima volta campione del mondo WWE dopo essere stato il più longevo campione Intercontinentale della storia.si è guadagnato l’occasione titolata vincendo il King Of The Ring Tournament e di fronte si troverà, che nelle ultime settimane è apparso maggiormente a suo agio nelle vesti di campione, sempre più consapevole delle sue qualità. Questa notte l’austriaco ha affrontato Finn Balor del Judgment Day provando a mandare un messaggio al campione, ma le cose non sono proprio andate comepensava. Balor annientato Nel main event di Raw Finn Balor ha provato a mettere in difficoltà l’ex campione Intercontinentale riuscendoci in alcuni frangenti.